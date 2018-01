Um avião da companhia aérea turca Pegasus Airlines derrapou durante a aterrissagem e saiu da pista, a poucos metros do Mar Negro. O incidente ocorreu na noite de ontem (13) e as imagens da aeronave quase caindo no mar foram divulgadas pela imprensa local.

Havia 162 passageiros a bordo do avião e todos, incluindo a tripulação, estão salvos. O Boeing 737-800 tinha partido de Ancara e aterrissou no aeroporto de Trabzon, no norte da Turquia. A operação para evacuar a aeronave durou horas.

Avião derrapa durante pouso e quase cai no mar na Turquia

O governador local, Yucel Yavuz, anunciou a abertura de uma investigação do acidente.

Veja vídeo gravado por passageiro e publicado no Youtube