Papa João Paulo II ganha estátua em cidade dos EUA

A cidade de New Orleans, nos Estados Unidos, inaugurou uma estátua em homenagem ao papa João Paulo II.

Com cerca de um metro e meio de altura, a obra foi instalada em frente à catedral, onde o Pontífice, canonizado em 2015, celebrou uma missa durante sua visita em 1987.

A estátua, doada pela arquidiocese de New Orleans por ocasião do 300º aniversário da fundação da cidade, foi produzida na Itália e abençoada pelo papa Francisco em novembro do ano passado na praça São Pedro.

João Paulo II foi o único Papa a andar pelas ruas da "Big Easy". Ele foi líder da Igreja Católica de 1978 até sua morte em abril de 2005.