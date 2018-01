Bandidos fazem roubo milionário em hotel de luxo em Paris

Bandidos realizaram nesta quarta-feira (10) um assalto cinematográfico e roubaram cerca de 4,5 milhões de euros em joias de uma joalheria situada no andar térreo do Hotel Ritz, um dos mais luxuosos de Paris.

Cinco indivíduos, equipados com armas de fogo e machados, invadiram o hotel cinco estrelas, quebraram as vitrines de uma loja de joias e artigos de couro situada no lobby e fugiram. O assalto ocorreu por volta de 18h30 (horário local).

Três suspeitos encapuzados foram capturados pela polícia do lado de fora do edifício, mas outros dois conseguiram escapar em uma moto, carregando cerca de 4,5 milhões de euros em joias, segundo estimativas dos investigadores.

O Ritz fica na praça Vendôme, em pleno centro de Paris, perto do Museu do Louvre.