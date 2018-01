Genro de Trump é investigado por suposta fraude em sistema de vistos

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) está investigando uma empresa imobiliária controlada pela família de Jared Kushner, o genro do presidente dos EUA Donald Trump e seu principal conselheiro. Há suspeitas de fraudes no uso do programa de visto para investidores, informou a mídia local neste sábado.

Em maio de 2017, as empresas Kushner receberam uma intimação da comissão no que diz respeito ao programa conhecido como EB-5, que permite que os estrangeiros obtenham permanência no país se investirem pelo menos US$ 500 mil em um projeto de desenvolvimento dos EUA que criaria empregos, noticiou o Wall Street Journal.

O jornal frisou que a natureza da investigação da SEC não está clara. Procuradores federais estão envolvidos na averiguação das irregularidades.

Kushner enfrentou uma onda de críticas depois que sua família promoveu uma campanha na China em 2017 para incentivar chineses ricos a investir em empreendimentos de luxo em troca de green cards através do programa EB-5.

Jared é casado com a filha de Trump, Ivanka.

