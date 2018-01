Ataque com faca e barra de ferro mata um e fere três na Irlanda

Um cidadão japonês foi esfaqueado até a morte e outras duas pessoas foram feridas com uma barra de ferro na manhã desta quarta-feira (3) em Dundalk, na Irlanda do Norte.

O agressor responsável pelos ataques é um jovem egípcio, de 18 anos, que está detido. Até o momento, as autoridades não esclareceram os motivos do crime, mas o comandante Christopher Mangan afirmou que pode ser um ato terrorista.

A primeira vítima, um estudante do Instituto de Tecnologia de Dundalk, foi esfaqueada na Avenue Road, quando se dirigia ao trabalho. O japonês morreu no local, informou a TV pública irlandesa. O segundo ataque ocorreu meia hora depois contra dois irlandeses. O agressor teria usado uma barra de ferro para atingir os homens. Ambos foram levados para o hospital com ferimentos leves.

A polícia solicitou a cooperação das autoridades egípcias para obter mais informações sobre o agressor, porque de acordo com as investigações, o jovem solicitou uma autorização de residência no Reino Unido, mas depois de ter sido rejeitada, ele se mudou para a Irlanda.