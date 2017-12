Turquia critica a entrega de ajuda a refugiados sírios por parte da União Europeia

Com 3,5 milhões de refugiados, principalmente oriundos da Síria, a Turquia possui a maior população de refugiados do mundo, de acordo com a ONU.

Segundo Ancara, os fundos que a União Europeia enviou para o atendimento de refugiados sírios na Turquia ainda não estão sendo utilizados para atender ativamente suas necessidades.

"Infelizmente, o mecanismo de gastos dos fundos da União Europeia não está funcionando rapidamente", afirmou a diplomacia turca neste sábado (30).

Dois acordos assinados entre Bruxelas e Ancara em 2015 e 2016 estipularam o financiamento de 6 bilhões de euros. Segundo os acrodos, a Turquia deve prover assistência aos refugiados enquanto avançam as negociações de adesão da Turquia à União Europeia.

Foi ressaltado ainda que Ancara usou mais de 30 bilhões de dólares de suas próprias finanças para ajudar os refugiados sírios desde 2011. A Turquia alega que a União Europeia entregou apenas 1,78 bilhões de euros aos refugiados sírios dos 6 bilhões de euros prometidos.

>> Sputnik