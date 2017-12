Estado Islâmico está procurando 'novas terras' para se fixar

O especialista em grupos extremistas Omar Badreddin afirmou à Sputnik que os terroristas derrotados na Síria e no Iraque vão se dirigir ao Afeganistão, África Central e África do Norte.

"Os atentados ocorridos no Afeganistão são necessários para atingir dois objetivos principais. O primeiro é dizer a todo o mundo que os terroristas estão vivos e continuam sendo perigosos. O segundo é distrair a atenção dos ataques em preparação em outros países mais longínquos", disse.

"Os terroristas sabem que seus dias na Síria e no Iraque estão contados, por isso eles procuram novos lugares para criar o seu assim chamado Estado. Como plataforma futura, eles consideram a África Central e África do Norte. Os ataques em outras regiões são necessários para distrair a atenção", precisou.

Omar Badreddin indicou as fraquezas dos terroristas, dizendo que estes "ficaram com poucos líderes".

"Ademais, no mundo contemporâneo, as notícias e informações se espalham muito rapidamente, por isso os serviços de segurança dos países africanos estão cientes do perigo que está chegando e estão prontos para enfrentar os 'visitantes", enfatizou.

Deixar os militantes escaparem da Síria e do Iraque hoje significa semear novas tensões, alerta o analista.

Deste modo, "o presidente turco Erdogan anunciou que os terroristas da cidade síria de Raqqa tinham sido transportados para a península egípcia de Sinai, o que provocou um monte de disputas na Europa. Esta declaração afetou o renome dos EUA, que não cumpriram o pedido russo de deter os militantes que deixam a cidade".

Deste modo, o líder turco indicou que a culpa é dos EUA, que deixaram escapar os terroristas, adiantou Omar Badreddin.

Sputnik