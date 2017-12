EI pede ataques nos EUA e cita 'facilidade' para obter armas

O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) lançou nesta quarta-feira (27) mais um apelo instando jihadistas a realizarem atentados nos Estados Unidos, "se aproveitando da facilidade para obter pistolas e fuzis" no país.

A gravação mostra um miliciano supostamente norte-americano, identificado como "Abu Salih al Amriki" e com sotaque de Nova York. A mensagem foi divulgada pelo Al Hayat Media Center, um dos órgãos oficiais de propaganda do EI, e noticiada pelo portal de contraterrorismo "Site".

No vídeo, Amriki chama o presidente dos EUA, Donald Trump, de "cachorro de Roma" e o acusa de tornar seu país "mais vulnerável" com sua "guerra contra o Islã". "Você é agora testemunha de sua falsa vitória", disse o jihadista - o grupo foi derrotado recentemente na Síria e no Iraque.

Até o momento, o FBI não comentou a nova ameaça, que chega a poucos dias do Réveillon, quando as principais metrópoles dos Estados Unidos, a começar por Nova York, terão a segurança reforçada.

Com as perdas de território sofridas pelo EI, a propaganda se tornou sua maior arma, dada a sua capacidade de influenciar os chamados "lobos solitários" em qualquer canto do mundo graças à internet.