Ataque de drone dos EUA mata 13 na Somália

Os Estados Unidos afirmam terem matado 13 militantes do grupo terrorista Al-Shabaab por meio de um ataque de drone na região sul da Somália, disse o Comando dos Estados Unidos para a África nesta quarta-feira (27).

Segundo os EUA, nenhum civil ficou ferido.

Washington ordenou 34 ataques de drone no Somália em 2017 e tem aumentado o uso de veículos aéreos não tripulados no combate contra a organização terrorista mais letal da África — o Al-Shabaab.

Com ligações com a Al-Qaeda, o grupo terrorista foi o responsável pela explosão de um caminhão-bomba na capital da Somália, Mogadíscio, em setembro. O atentado deixou 512 mortos e ficou conhecido como o ''11 de setembro" do país.

A Somália está em guerra civil desde 1991.

