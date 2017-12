Situação no Oriente Médio pode se desestabilizar devido à decisão dos EUA sobre Jerusalém

Segundo declarou o chefe do Conselho de Segurança Nacional da Rússia, Nikolai Patrushev, a situação no Oriente Médio pode se desestabilizar em meio à decisão dos EUA sobre Jerusalém.

A decisão dos EUA de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel pode agravar ainda mais a situação atual no Oriente Médio, declarou o chefe do Conselho de Segurança Nacional russo ao jornal Argumenty i Facty (Argumentos e Fatos).

"Hoje, os passos que a Administração dos EUA dá na arena internacional provocam mais perplexidade do que nunca. Assim, a decisão de Washington de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel só pode desestabilizar a situação no Oriente Médio", afirmou Patrushev.

Nessa conexão, ele adicionou que "os EUA continuam rompendo os acordos atingidos com outros países".

No início de dezembro, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou o reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel e assinou o documento sobre a transferência da embaixada norte-americana de Tel Aviv a esta cidade. A decisão do líder norte-americano agradou a Israel, mas resultou em uma onda de protestos nos países do Oriente Médio e na Palestina.

A Assembleia Geral da ONU, por sua vez, aprovou, com 128 votos a favor, 9 contra e 35 abstenções, uma resolução condenando a decisão dos EUA de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel.

>> Sputnik