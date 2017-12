Israel diz que mais países 'consideram seriamente' levar embaixadas para Jerusalém

Vários países estão "considerando seriamente" levar suas embaixadas para Jerusalém, afirmou nesta sexta-feira o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, enquanto que os palestinos continuam a protestar desesperadamente contra o polêmico reconhecimento dos EUA da cidade sagrada como a capital de Israel.

"Estamos falando com vários países que consideram seriamente dizer exatamente o mesmo que os EUA e mover suas embaixadas para Jerusalém", disse Netanyahu à CNN, recusando-se a divulgar os países específicos. "Eu poderia te dizer isso, mas não vou, porque eu quero que seja bem-sucedido e acho que há uma boa chance de isso".

Enquanto o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em 6 de dezembro, foi amplamente condenado em todo o mundo, alguns políticos da Europa Oriental expressaram apoio à posição dos EUA em Jerusalém, depois que Israel pediu que outras nações sigam o exemplo americano.

Outros, no entanto, incluindo a Turquia e a China, pediram a outros Estados que reconhecessem Jerusalém Oriental como a capital da Palestina.

Votação polêmica

Na quinta-feira, a Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) aprovou esmagadoramente uma resolução não vinculativa que condena a decisão de Trump e pediu aos Estados que não mudem suas missões diplomáticas para a cidade sagrada.

"Israel rejeita a decisão da ONU e, em paralelo, expressa satisfação no grande número de Estados que não votaram na resolução, países que o primeiro-ministro Netanyahu visitou na Europa, África e América Latina", afirmou uma declaração do escritório de Netanyahu depois da votação.

A votação da AGNU seguiu o veto dos EUA à resolução do Conselho de Segurança da ONU (CSNU) na segunda-feira. Todos os outros membros do UNSC votaram a favor de uma moção para rescindir o movimento de Trump sobre Jerusalém.

Diferentes visões

Enquanto Israel considera Jerusalém como sua capital, a comunidade internacional insiste que o status da cidade só pode ser determinado em conversações de paz com os palestinos. No entanto, quando perguntado na sexta-feira sobre a declaração de Trump, Netanyahu simplesmente disse que era um reconhecimento de uma "verdade histórica".

"Jerusalém foi a capital de Israel há 3.000 anos desde o tempo do rei Davi. Foi a capital do Estado de Israel há 70 anos, e já é tempo de que os Estados Unidos dizerem — e fico feliz por terem dito isso – ‘Esta é a capital e nós a reconhecemos’, e acho que isso vai acontecer e será seguido por outros países", disse Netanyahu à CNN.

Curiosamente, a Rússia também reconheceu parcialmente Jerusalém como a capital de Israel em abril, mas ficou bem claro que isso aconteceu apenas no contexto de uma solução de dois Estados para o conflito de longa duração.

"Reafirmamos o nosso compromisso com os princípios aprovados pela ONU para um acordo palestino-israelense, que inclui o status de Jerusalém Oriental como a capital do futuro Estado palestino. Ao mesmo tempo, devemos afirmar que, neste contexto, vemos Jerusalém Ocidental como a capital de Israel", dizia o anúncio do Ministério de Relações Exteriores russo.

Com uma frase tão cuidadosa e inequívoca, o anúncio foi recebido pelo mundo árabe sem violência após o pronunciamento. Trump, em contraste, era vago em sua declaração, anunciando apenas que Washington "reconhecia oficialmente [a] Jerusalém como a capital de Israel", sem especificar se era ou não a parte oriental ou a parte ocidental da cidade.

Os EUA têm um Consulado Geral já operacional em Jerusalém Ocidental e, ao mudar a embaixada, pode ser tão simples como trocar os logotipos nos edifícios diplomáticos em Tel Aviv e Jerusalém, que fica a pouco mais de uma hora de carro. No entanto, o Trump não estabeleceu uma linha de tempo específica para o movimento da embaixada — o que provavelmente exigirá medidas de segurança adicionais — apenas dizendo que o Departamento de Estado iniciou "preparações" e será "contratando arquitetos, engenheiros e planejadores, para que uma nova embaixada, quando concluída, será um magnífico tributo à paz ".

Violência

Embora a mudança tenha sido a alguns anos, os palestinos já estão se levantando contra o "tributo de paz" dos Estados Unidos nos territórios ocupados pelos israelenses. A contínua repressão israelense aos protestos foi brutal, com munições ao vivo e balas de borracha sendo demitidas para reprimir a raiva dos palestinos. O uso excessivo da força, que foi condenado pela ONU, continua, apesar de milhares de feridos e mais de uma dúzia de mortes relatadas, incluindo uma pessoa com deficiência confinada a cadeira de rodas.

Pelo menos dois palestinos foram mortos na Faixa de Gaza e pelo menos 123 outros feridos por munição ao vivo e balas de borracha em confrontos com as forças israelenses na sexta-feira. Os confrontos também entraram em erupção em Jerusalém e na Cisjordânia na terceira "Sexta-feira da raiva", depois de repetidos apelos do Hamas para continuar a luta palestina. O líder do Hamas Yahya Sinwar, pediu na quinta-feira um "dia sangrento de fúria para que possamos derrubar a decisão estúpida de Trump".

A disputa sobre Jerusalém remonta a 1947, quando um plano de partição da ONU exigiu a criação de dois Estados independentes para judeus e palestinos. A cidade de Jerusalém, que é sagrada para cristãos, muçulmanos e judeus, deveria receber um status internacional especial. No entanto, o plano nunca foi implementado e uma guerra estourou na região.

Israel se apoderou de Jerusalém Oriental durante a Guerra dos Seis Dias de 1967 contra os Estados árabes e declarou a cidade inteira como sua capital em 1980. A embaixada dos EUA, bem como outras missões estrangeiras, estão atualmente localizadas em Tel Aviv, capital econômico e diplomático de Israel.

>> Sputnik