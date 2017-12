Em reforma, Big Ben volta a tocar em Londres

Em repouso desde agosto por causa de obras de restauração, o Big Ben, símbolo de Londres, voltou a soar neste sábado (23) por causa do Natal.

Às 9h da manhã (horário local), o célebre sino da torre do Palácio de Westminster, sede do Parlamento do Reino Unido, retomou suas badaladas após quatro meses em silêncio. O Big Ben ainda voltará a tocar às 13h do dia 1º de janeiro de 2018, para depois entrar em repouso novamente.

Em agosto passado, Londres iniciou uma restauração de quatro anos no relógio da torre de Westminster, que é mundialmente conhecido pelo apelido dado ao "Grande Sino".

Em seus quase 160 anos de vida, o Big Ben se calou em pouquíssimas ocasiões, uma delas em 1976, quando ficou nove meses sem funcionar devido a graves danos no mecanismo do relógio.

Até o fim da reforma, o sino só voltará a soar em "ocasiões especiais". Os trabalhos preveem a recuperação de todas as peças do relógio e a instalação de um elevador na torre - atualmente, para subir até o Big Ben, é preciso encarar uma escada com 334 degraus.