Missões humanitárias da coalizão árabe abandonam Iêmen

A coalizão, liderada pela Arábia Saudita, declarou que as organizações humanitárias estão evacuando os seus colaboradores do Iêmen, pois as ações dos rebeldes houthis impedem a sua atuação no país, informou a emissora Al Arabya.

Segundo a coalizão, os houthis não estão respeitando os voluntários das organizações humanitárias, violando assim as normas do direito internacional. No entanto, a emissora árabe não especificou quais organizações estão evacuando os seus colaboradores.

O Iêmen está em guerra civil desde 2015. O ex-presidente Ali Abdullah Saleh era apoiado por uma coalizão internacional liderada pela Arábia Saudita, que acusa os rebeldes houthis de obter apoio do Irã.

O conflito é responsável por uma das piores crises humanitárias do mundo e matou pelo menos 10 mil pessoas.

>> Sputnik