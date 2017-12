Congresso do Peru aprova moção que busca destituir o presidente Pedro Pablo Kuczynski

O Congresso peruano aprovou uma moção levada a cabo pela oposição para iniciar o processo de remoção do presidente do país, Pedro Pablo Kuczynski.

O Congresso admitiu o pedido de vaga contra Kuczynski, por "incapacidade moral permanente" para ocupar o cargo por sua alegada conexão com mais um caso da Odebrecht.

A moção foi admitido com 93 votos e 17 contra, embora apenas 48 fossem necessários para ativar o processo. O futuro do presidente será decidido na próxima quinta-feira, 21 de dezembro, às 9:00 da manhã, quando Kuczynski comparecer diante do Parlamento, informa o Jornal El Comercio.

Horas antes da decisão, o presidente peruano se pronunciou novamente sobre o caso e negou qualquer conexão com o esquema de corrupção: "Não tive nada a ver com a assinatura desses contratos", comentou em relação às acusações de que uma de suas empresas recebeu dinheiro da empreiteira.

Para que a vaga seja efetiva, é necessário o apoio de pelo menos 87 votos no Congresso.

>> Sputnik