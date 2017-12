Terremoto causa mortes e derruba prédios na Indonésia

Um terremoto de magnitude 6.5 na escala Richter atingiu nesta sexta-feira (15) a costa da ilha de Java, na Indonésia, e causou um número ainda incerto de mortes.

Além disso, alguns edifícios desabaram por causa do tremor, e as autoridades emitiram um alerta de tsunami. O sismo foi sentido por cerca de 20 segundos na capital Jacarta, fazendo as pessoas fugirem em pânico para as ruas, enquanto televisões mostravam congestionamentos nas áreas litorâneas.

O porta-voz da agência indonésia para contenção de desastres, Sutopo Purwo Nugroho, falou em "mortos", porém sem dar mais detalhes. Segundo ele, edifícios desabaram na cidade de Tasikmalaya, na parte ocidental de Java, a 260 quilômetros de Jacarta.

Há pouco mais de um ano, em 7 de dezembro, um terremoto de 6.5 já havia matado cerca de 100 pessoas na ilha de Sumatra. Essa mesma região, também em dezembro, foi palco de um sismo de 9.1 em 2004, que provocou um tsunami no Oceano Índico e fez 250 mil vítimas, sendo 100 mil apenas na Indonésia.

Aproximadamente 150 milhões de pessoas, mais da metade da população do país, vivem em áreas com risco de terremotos.