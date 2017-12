Príncipe Harry e Meghan Markle vão se casar no dia 19 de maio

O príncipe Harry e a atriz norte-americana Meghan Markle vão se casar no dia 19 de maio na capela St. George's, no Castelo de Windsor, confirmou a família real.

Todos os custos da cerimônia serão pagos pela família, incluindo os serviços de música, comida e flores.

O anúncio do noivado foi realizado no dia 27 de novembro após cerca de um ano e meio de namoro. Harry e a atriz norte-americana haviam já confirmado que iriam passar o Natal com a família real, no evento da rainha Elizabeth II.

Ainda segundo a família real, os dois morarão no Palácio de Kensington, juntamente com o irmão de Harry, William, e sua família - Kate Middleton e os pequenos George, Charlotte e o terceiro filho do casal, que nascerá pouco antes do casamento de Harry. (ANSA)