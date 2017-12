Reino Unido homenageia vítimas do incêndio na torre Grenfell

Seis meses depois do incêndio no edifício Grenfeel em Londres, que deixou 71 mortos, o Reino Unido recordou as vítimas da tragédia com uma missa na catedral Saint Paul nesta quinta-feira (14).

A cerimônia reuniu aproximadamente 1,5 mil pessoas, entre sobreviventes e parentes das vítimas. Além disso, vários membros da Família Real, como o príncipe Charles e Camilla, o príncipe William e a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, e Harry participaram da homenagem.

A missa, segundo a catedral, destinou-se a "lembrar os que morreram, a mostrar solidariedade com os sobreviventes e a agradecer a todos os que ajudaram na tragédia e depois", incluindo bombeiros, polícia, equipes médicas, especialistas que recuperaram os corpos, vizinhos e voluntários. "Hoje recordamos, com tristeza, com dor, com lágrimas. E prometemos que aqueles que perdemos não serão esquecidos. Hoje perguntamos por que é que os avisos não foram levados a sério, por que é que uma comunidade se sentiu negligenciada, sem atenção e sem ser escutada", disse o bispo de Kensington, Graham Tomlin.

Durante a homilia, o sacerdote afirmou ter "esperança que o inquérito público chegará à verdade sobre tudo o que levou ao incêndio". Além disso, ele, todos os sobreviventes e familiares esperam "que a verdade traga justiça e reconciliação".

Criticada na época da tragédia, a primeira-ministra, Theresa May, também participou da missa. Na ocasião, ela evitou os sobreviventes durante sua primeira visita ao local do incêndio. O fogo na Grenfell Tower começou na noite de 13 para 14 de junho devido a um curto-circuito em uma geladeira e se alastrou rapidamente pelo edifício. Ao todo, 71 pessoas morreram e 223 sobreviveram. As autoridades ainda conduzem uma investigação para apontas as responsabilidades criminais, mas os desdobramentos só deverão acontecer em meados de 2018.