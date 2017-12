OCI pede que Jerusalém seja declarada capital palestina

Países islâmicos reunidos nesta quarta-feira (13) em Istambul fizeram um apelo para que Jerusalém leste seja declarada a capital do Estado palestino. Em um comunicado conjunto, os membros da Organização da Cooperação Islâmica (OCI) condenaram a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer toda a cidade de Jerusalém como capital de Israel.

A ideia de que Jerusalém leste permanecesse sob poder dos palestinos e se tornasse capital do futuro Estado palestino era uma das soluções discutidas nas negociações de paz com israelenses. De acordo com a agência de notícias Anadolu, a declaração final da OCI pede que todos os países do mundo rejeitem a decisão dos EUA. A OCI reúne 57 nações, todas com expressiva população islâmica, no Oriente Médio, África, Ásia e Europa.