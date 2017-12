Cardeais voltam a se reunir para debater reforma da Cúria

Começou nesta segunda-feira (11), na presença do papa Francisco, a 22ª sessão do conselho dos cardeais para a reforma da Cúria Romana, grupo apelidado de "C9" pela imprensa italiana.

Os trabalhos do colegiado seguirão até a próxima quarta (13), quando espera-se novidades no projeto de reescrever a Constituição Apostólica "Pastor Bonus", promulgada por João Paulo II em 1986 - esse é um dos principais objetivos do pontificado de Francisco.

Após a 21ª sessão do C9, em meados de setembro, o coordenador do grupo, cardeal Óscar Rodríguez Maradiaga, havia dito que os trabalhos para a reforma da Cúria já estavam "75%" concluídos. O colegiado também busca maneiras de aumentar a participação das mulheres e dos jovens nos órgãos da Santa Sé.

Cada dicastério da Igreja está tendo sua estrutura avaliada e revisada pelos cardeais, com a meta de descentralizar a administração católica. Uma das propostas já discutidas prevê que bispos e conferências episcopais tenham permissão para autorizar que um diácono permanente viúvo se case novamente ou se torne padre.

Atualmente, essas prerrogativas são da Congregação para o Clero, dicastério da Cúria responsável pela análise de todas as matérias relativas a sacerdotes.