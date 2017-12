'Não é o momento': Congresso dos EUA bloqueia tentativa de impeachment de Trump

Quase 60 votos obteve a resolução apresentada por um legislador democrata para iniciar o processo de impeachment contra o atual presidente dos EUA, Donald Trump, devido à "intolerância, ódio e hostilidade".

Na quarta-feira (6), a Câmara dos Representantes dos EUA rejeitou um projeto de resolução proposto por um legislador com objetivo de iniciar o impeachment contra Donald Trump.

No total, 58 representantes votaram a favor da medida, enquanto 364 — incluindo um número considerável de democratas — se manifestaram contra, informa o The Washington Post.

O representante democrata do estado do Texas, Al Green, que apresentou a resolução, afirmou que as ações de Trump são "delitos menores" que têm sua origem em "intolerância, ódio e hostilidade" do chefe de Estado.

Segundo as acusações de Green, Trump incitou o ódio "por motivos de raça, origem nacional, religião, gênero e orientação sexual". Em sua opinião, o presidente "semeou discordância entre o povo estadunidense" e descreditou seu cargo.

"Assim, por causar tantos danos à sociedade dos EUA, Donald Trump não é apto para ser presidente", concluiu legislador.

A rejeição da medida era previsível, sendo que a Câmara está controlada por legisladores do Partido Republicano. Para aprovar o impeachment é necessário obter um número de votos favoráveis da maioria da Câmara dos Representantes e de dois terços do Senado, que também se encontra sob o controle dos republicanos.

Há outras questões

Ao mesmo tempo, a líder da minoria democrata da Câmara, Nancy Pelosi, assegurou que "não é o momento favorável para considerar os artigos de um impeachment".

Segundo indicam os representantes do Partido Democrata, "os congressistas enfrentam um vasto conjunto de prioridades urgentes para o povo estadunidense. Os democratas se focam em adotar medidas reais e efetivas para melhorar a vida dos trabalhadores estadunidenses e em derrotar os ataques cruéis contra a classe média por parte dos republicanos".