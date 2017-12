Na Índia, professoras obrigam 88 alunas a despir-se como punição

Cerca de 88 alunas de uma escola situada no distrito de Papum Pare, no estado indiano de Arunachal Pradesh, foram obrigadas pelas três professoras a tirar sua roupa como punição, informou o jornal local Deccan Chronicle.

De acordo com a edição, tratou-se de um castigo devido a uma inscrição com palavras insultuosas em relação a uma professora e uma estudante.

O incidente ocorreu em 23 de novembro, mas ficou conhecido quatro dias depois, quando as vítimas se dirigiram a um centro de estudantes, e este informou a polícia. A denúncia foi posteriormente entregada a uma Delegacia da Mulher em Itanagar, a capital do Arunachal Pradesh, que interrogará as alunas, seus pais e as professoras.

Por sua vez, a representação local do partido Congresso Nacional Indiano condenou o incidente, assinalando que este "ato desumano" por parte das professoras poderia afetar as estudantes.

