Argentina investigará se objeto encontrado no leito marinho é submarino perdido

A operação de busca do submarino argentino desaparecido ARA San Juan se concentrará este sábado (2) em um objeto detectado pelo navio de pesquisa Víctor Angelescu a uma profundidade de 477 metros, comunicou à imprensa o porta-voz da Marinha argentina.

Dos quatro objetos identificados na área de buscas do submarino San Juan, perdido em 15 de novembro, este sábado os esforços se concentrarão nas buscas e identificação de "um objeto captado pela sonda do navio argentino Angelescu a uma profundidade de 477 metros" informou Balbi.

A deteção realizada pelo Víctor Angelescu, um navio científico pertencente ao Instituto Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Pesqueiro, se localiza a sudeste do local do último contato com o submarino desaparecido em 15 de novembro.

O porta-voz apontou também, que além deste objeto, foram encontrados três outros, situados a maiores profundidades. Eles serão investigados nos dias seguintes para determinar se algum deles corresponde ao submarino San Juan.

Balbi indicou também que, durante o sábado, podem aparecer novas comunicações sobre o objeto encontrado pelo sonar do Angelescu.

O submarino da Marinha da Argentina ARA San Juan desapareceu em 15 de novembro. Durante a última ligação, a tripulação do navio informou sobre um acidente. A bordo se encontravam 44 tripulantes, inclusive a primeira submarinista argentina, Eliana Krawczyk. A embarcação foi construída na Alemanha e começou a fazer parte da Marinha da Argentina em 1985.

Na quinta-feira (30), quinze dias após o desaparecimento do submarino, a Marinha da Argentina decidiu interromper as buscas por sobreviventes.

