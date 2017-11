Prefeito italiano é investigado por pedir 'favores sexuais'

O prefeito de Mântua, Mattia Palazzi, de centro-esquerda, está sendo investigado pela Procuradoria da República na cidade por suspeita de pedir "favores sexuais" em troca de recursos.

O caso teria ocorrido em agosto passado, quando Palazzi teria feito uma "proposta indecente" à vice-presidente de uma ONG cultural para assinar um convênio entre a Prefeitura e a entidade.

No entanto, o inquérito ainda está cercado de mistérios, já que a suposta vítima nega ter feito a denúncia e diz que está "pronta para ajudar" o prefeito. A Arma dos Carabineiros apreendeu celulares e computadores de Palazzi, da vice-presidente e da presidente da instituição envolvida no caso.

"Nunca pedi favores a ninguém abusando de meu papel de prefeito. Conheço aquela senhora, mas nunca houve nada de privado com ela", afirmou o chefe municipal, que deve ser interrogado nos próximos dias.

Membro do Partido Democrático (PD), Palazzi é prefeito de Mântua, cidade de 50 mil habitantes situada no norte da Itália, desde junho de 2015, quando foi eleito em segundo turno com 62% dos votos.