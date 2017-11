Arábia Saudita pede ativos em troca da liberdade de presos por corrupção

O príncipe herdeiro da coroa da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, vem conduzindo uma série de prisões de ministros, empresários e príncipes em uma suposta guerra contra a corrupção endêmica no país. De acordo com reportagem do New York Times, autoridades sauditas estão estabelecendo acordos com alguns dos detidos, pedindo que eles entreguem dinheiro e ativos em troca da liberdade.

Um dos presos é o bilionário Príncipe Alwaleed bin Talal, um dos empresários de maior destaque no reino.

Os acordos envolveriam separar dinheiro de ativos como propriedades e ações, e análise de contas bancárias para verificar valores.

Em um caso, um ex-funcionário superior consentiu em entregar uma propriedade de quatro bilhões de riais (moeda da Arábia Saudita; riyal ou rial) de ações.

>> Crise na Arábia Saudita

>> Rede CNBC aponta ligações entre príncipe saudita e genro de Trump