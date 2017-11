Japão: testes nucleares e de mísseis da Coreia do Norte são absolutamente inaceitáveis

Os lançamentos de mísseis e os testes nucleares de Pyongyang são absolutamente inaceitáveis e representam uma ameaça global, afirmou o ministro das Relações Exteriores do Japão, Taro Kono.

De acordo com o ministro japonês, a ameaça proveniente da Coreia do Norte alcançou um "nível sem precedentes".

"Enquanto a Coreia do Norte está persistentemente seguindo seus planos de desenvolvimento de programas nuclear e de mísseis, a comunidade internacional precisa se unir e exigir de Pyongyang, com toda a firmeza, ações concretas para resolver estes problemas urgentes em prol de desnuclearização da península coreana", declarou o ministro.

Ao mesmo tempo, o ministro Taro Kono declarou que o papel de Moscou é crucial para encontrar uma solução para a crise que atingiu a península coreana.

O ministro sublinhou que por esta razão o "Japão necessita, em interação com a Rússia e com toda a comunidade internacional, de aumentar ao máximo a pressão sobre a Coreia do Norte, usando os mais diversos meios, e obrigá-la a mudar sua política".

Taro Kono acrescentou que, nessa conexão, a "cooperação estreita entre o Japão e a Rússia é insubstituível".

