'The New York Times': Por que Nova York está cheia de lojas vazias?

O The New York Times publicou um editorial neste final de semana, alertando para o grande número de lojas fechadas na cidade norte-americana, e demandando que a questão entre para as prioridades da política local. De acordo com a publicação, o fechamento de lojas tem afligido diversas regiões da cidade, principalmente Manhattan e partes do Brooklyn.

"Uma por uma, lojas locais apreciadas estão desaparecendo, substituídas por cadeias nacionais ou, pior, por nada", destaca o editorial.

"Até agora, enfrentar o problema não tem sido uma prioridade da administração de [Bill] de Blasio, [prefeito de Nova York]. Mas isto deveria estar no topo de qualquer lista de tarefas do seu segundo mandato."

"A cidade está perdendo o que a torna atraente, o que a faz Nova York"

Placas de "aluga-se" estão em diversos quarteirões, ricos e pobres. De um lado, não há muito o que a cidade possa fazer. "Shoppings online chegaram para ficar, e há um custo inevitável para lojas feitas de tijolos e argamassa."

Proprietários de lojas, contudo, teriam alguma responsabilidade, com o aumento de aluguéis a "níveis estratosféricos", imaginando que empresas estarão dispostas a pagar caro.

Uma saída, aponta o editorial, seria reestruturar o imposto sobre aluguel comercial. Uma proposta sera aumentar o limite, de US$ 250 mil para US$ 500. Atualmente, se a conta de aluguel excede US$ 250 mil, é preciso pagar 3,9% disto. Outra ideia destacada pelo jornal é uma espécie de taxa para proprietários que deixam lojas desocupadas por anos.

O ponto central, finaliza o New York Times, é o impacto de "todos esses espaços mortos". "A cidade está perdendo o que a torna atraente, o que a faz Nova York", diz o professor da Columbia University, Tim Wu.