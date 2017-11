Quadro do italiano Giorgio de Chirico é roubado na França

Um quadro do pintor metafísico italiano Giorgio de Chirico (1888-1978) foi roubado do Museu de Belas Artes de Béziers, no sul da França.

A pintura "Composição com autorretrato", de 1926, pertencia à coleção de Jean Moulin, figura histórica da Resistência Francesa na Segunda Guerra Mundial, e, segundo especialistas, possui "valor inestimável".

O crime ocorreu no último dia 16 de novembro, mas foi divulgado apenas nesta terça-feira (21). Na hora do fechamento do museu, que não tem câmeras de vigilância, funcionários se depararam com a moldura do quadro vazia.

"As primeiras investigações apontam que a tela foi removida com um estilete", diz uma nota da Prefeitura de Béziers.