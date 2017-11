Palestina suspende comunicações oficiais com EUA

O presidente da Autoridade Nacional Palestiniana, Mahmoud Abbas, ordenou a todos os "responsáveis palestinos" para interromperem os contatos com o governo dos EUA.

Ashraf Khatib, do comitê de apoio às negociações, confirmou à Sputnik essa decisão, que se segue ao fechamento da representação da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) em Washington pelas autoridades norte-americanas. Com isso a administração de Trump tenciona pressionar os palestinos.

"Corresponde à verdade. Decidimos suspender toda a comunicação oficial com os norte-americanos", confirmou Khatib.

Khatib, comentando o fechamento da representação da OLP em Washington, manifestou suas esperanças que "esta decisão não dure muito tempo" e que os norte-americanos não demorem a retificar sua decisão.

Por sua vez, Azzam Ahmed, membro do comitê central de Al Fatah, o partido de Abas, confirmou que o presidente palestino "deu instruções a todos os departamentos governamentais" no sentido que "qualquer reunião com funcionários norte-americanos seja proibida".

Contudo, fontes palestinas insistem que esta decisão não significa o rompimento das relações diplomáticas entre a Palestina e os EUA.

O fechamento do escritório da OLP em Washington é uma medida de pressão e punição sobre os palestinos por eles tentarem denunciar a ocupação militar israelense perante tribunais internacionais.