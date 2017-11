Igreja exibirá Santo Sudário para jovens em 2018

A Santa Sé autorizou jovens peregrinos a realizarem uma visita a portas fechadas ao Santo Sudário, tecido que teria coberto o corpo de Jesus Cristo após sua morte.

A relíquia, que raramente é exposta ao público, fica na Catedral de Turim, no norte da Itália, e poderá ser vista pelos jovens das 17 dioceses do Piemonte e do Vale de Aosta que participarão de uma peregrinação a Roma em agosto de 2018.

A visita ocorrerá no dia 10 daquele mês e, segundo o arcebispo de Turim, Cesare Nosiglia, será uma "ocasião de meditação e oração". A iniciativa acontecerá no âmbito do Sínodo dos Bispos para os Jovens, previsto para outubro seguinte.

A peregrinação envolverá jovens de 16 a 30 anos, e a expectativa da Igreja é receber milhares de pessoas. Devido à fragilidade do tecido, o Santo Sudário só é visto em raras exposições públicas ou por autoridades civis ou religiosas.