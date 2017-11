Crise da Coreia do Norte está na pauta da próxima conversa de Putin e Trump

O presidente russo, Vladimir Putin, pode discutir a solução da questão nuclear da Coreia do Norte na próxima conversa telefônica com o presidente dos EUA, Donald Trump. A informação foi divulgada pelo o assessor do Kremlin, Yury Ushakov, nesta terça-feira (21).

"Não está descartado", disse Ushakov, quando perguntado se, além da Síria, os líderes discutiriam a situação em torno da Coreia do Norte.

Os Estados Unidos e a Rússia ocupam posições diferentes em várias questões globais, mas, de acordo com a Casa Branca, Trump tem ressaltado que procura encontrar um terreno comum com Moscou.

A relação entre os dois países deteriorou-se com a investigação sobre a suposta intervenção do Kremlin nas eleições presidenciais de 2016 nos EUA.

>> Sputnik