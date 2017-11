Amsterdã derrota Milão e sediará agência EMA após Brexit

A cidade de Amsterdã venceu nesta segunda-feira (20) a votação no Conselho da União Europeia e foi eleita sede da Agência Europeia do Medicamento (EMA, sigla em inglês), que abandonará o Reino Unido após o Brexit.

A vitória ocorreu depois de três rodadas de votação. Na primeira, Milão liderou com 25 pontos, seguido de Amsterdã e Copenhague, que somaram 20 cada. No segundo "round", a capital da Dinamarca foi eliminada. Na terceira rodada, as duas cidades tiveram o mesmo número de votos. A vitória de Amsterdã foi decretada após sorteio feito com uma moeda.

Por causa do Brexit, duas agências da União Europeia com sede em Londres vão precisar deixar o país rumo a outros membros do bloco, que se lançaram em uma acirrada disputa para acolher as organizações e os benefícios econômicos associados.

Localizadas no bairro empresarial de Canary Wharf em Londres, a EMA e a Autoridade Bancária Europeia (EBA), são de fundamental importância para o funcionamento do mercado único. Ao todo, o Conselho da União Europeia havia recebido 19 propostas por EMA: Amsterdã, Atenas, Barcelona, Bonn, Bratislava, Bruxelas, Bucareste, Copenhague, Dublin, Estocolmo, Helsínquia, Lille, Malta, Milão, Porto, Sofia, Varsóvia, Viena e Zagreb. Enquanto que por EBA foram oito: Bruxelas, Dublin, Frankfurt, Luxemburgo, Paris, Praga, Varsóvia e Viena. A nova sede da Autoridade Bancária Europeia também será conhecida ainda hoje (20) na mesma reunião.

Desde 2015, a Agência Europeia do Medicamento tem sido responsável pela promoção da saúde pública através da avaliação e supervisão de medicamentos para uso humano e animal.