Chilenos vão às urnas para escolher novo presidente

A população do Chile começou a votar neste domingo (19) para escolher o substituto da presidente Michelle Bachelet e novos parlamentares, em uma eleição que tem o ex-mandatário Sebastán Piñera (Chile Vamos) como favorito.

A votação teve início às 8h locais e acontecerá até às 18h locais. Cerca de 14,3 milhões de pessoas poderão exercer o seu voto voluntário. No entanto, o voto não é obrigatório no país.

O número inclui 40 mil residentes no exterior que, pela primeira vez na história do Chile, poderão escolher o presidente a partir de seus países de residência.Eles não poderão votar para o parlamento nem para os conselheiros regionais.

Mais de 23 mil membros das Forças Armadas estão fazendo a segurança das 42.890 mesas de eleição em todo o território, de acordo com a imprensa local.

Segundo a última pesquisa eleitoral do Centro de Estudos Públicos do Chile, Piñera aparece com 44,4% das intenções de votos, enquanto que o senador governista Alejandro Guillier, tem 19,7% das preferências.

Apesar da vantagem do ex-presidente chileno, a possibilidade de uma vitória no primeiro turno é pequena já que a expectativa é que a protagonista das eleições seja uma elevada taxa de abstenção. Entre os candidatos na disputa estão Beatriz Sánchez, candidata da estreante Frenta Ampla, o esquerdista Marco Enríquez-Ominami, a socialdemocrata Carolina Goic, o ultraconservador José Antonio Kast, além de Alejandro Navarro e Eduardo Artés. (ANSA)