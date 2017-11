Quem é Sebastián Piñera, o bilionário de direita que quer voltar a ser presidente do Chile

Com uma larga vantagem nas pesquisas, o ex-presidente Sebastián Piñera (2010-2014) caminha para vencer o primeiro turno das eleições presidenciais do Chile neste domingo (19).

"Somente com famílias unidas e fortes podemos fazer do Chile um país verdadeiramente integrado, humano e feliz", diz a primeira frase do programa de Governo de Piñera.

Nascido no 1 de dezembro de 1949, Piñera é doutor em economia na prestigiada Universidade de Harvard. Em sua biografia oficial, o ex-presidente afirma que nos Estados Unidos pode "apreciar o valor da liberdade, democracia e oportunidades".

Ele trabalhou como consultor do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e na Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe.

No mundo dos negócios, Piñera trabalhou em diversas áreas como comunicação, engenharia, construção civil, transporte aéreo e até mesmo futebol.

Apontado como uma das pessoas mais ricas do Chile, tem uma fortuna estimada em US$ 2,7 bilhões de acordo com a revista Forbes. Piñera defende uma "economia livre, competitiva e aberta para o mundo" como uma "condição necessária para alcançar o desenvolvimento", de acordo com o seu programa de governo.

Com mais de 20 anos de carreira política, foi deputado, senador e presidente.

De acordo com a última pesquisa do Centro de Estudos Públicos, publicada no final de outubro, Piñera lidera a intenção de votar com 44% das intenções de voto enquanto o segundo colocado e governista Alejandro Guillier tem 19,7%.

Caso nenhum candidato supere 50% dos votos, o segundo turno será realizado no dia 17 de dezembro.

>> Sputnik