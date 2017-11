OVNI aparece perto de base secreta dos EUA causando pânico entre controladores aéreos

O OVNI foi avistado nos céus de Oregon, causando o pânico entre os controladores de tráfego aéreo. Vários caças F-15 levantaram voo para interceptá-lo.

O incidente ocorreu em 25 de outubro mas a informação só agora surgiu. Vários pilotos civis comunicaram sobre o avistamento de um OVNI de cor branca que, de acordo com eles, se movia a uma velocidade de cerca de 700 km/h em uma altitude de 10 km, se aproximando dos aviões a uma distância de 20 km, informa o Daily Mail.

Vários caças F-15 levantaram voo para interceptar o objeto mas não conseguiram cumprir a missão – ele simplesmente desapareceu. Comunica-se que a aeronave de origem desconhecida teria desta forma evitado os radares dos sistemas mais avançados.

Representantes da Força Aérea dos EUA e da Administração Federal de Aviação (FAA em inglês) confirmaram o aparecimento do OVNI.

A comunidade de ufólogos considera que o objeto tinha origem extraterrestre e que ele monitorava as atividades da secreta Área 51, que fica no estado vizinho do Oregon – Nevada.

Entretanto, os usuários supõem que podia ser um avião que carregava drogas a bordo, porque o incidente ocorreu perto da fronteira com o Canadá.

>> Sputnik