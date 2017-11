Partido governista se une contra Robert Mugabe

Todas as 10 seções provinciais do partido Zanu-PF, que dá sustentação ao presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, pediram a remoção do mandatário.

A informação foi postada no Twitter por um membro da legenda baseado no Reino Unido, Nick Mangwana. Segundo ele, as seções concordaram em pedir para o Comitê Central do Zanu-PF substituir Mugabe como seu líder.

O partido passaria a ser chefiado interinamente pelo ex-vice-presidente do Zimbábue Emmerson Mnangagwa, destituído por Mugabe em meio à disputa por poder dentro da legenda. (ANSA)