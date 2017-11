Uruguai anuncia descobrimento de petróleo em seu território

A Administração Nacional de Combustíveis, Álcool e Portland (ANCAP) do Uruguai anunciou em comunicado oficial o descobrimento de uma jazida de petróleo, localizada no departamento fronteiriço de Payasandú, no noroeste do país.

A empresa estatal de petróleo informou que a prospeção realizada por uma companhia associada da ANCAP revelou a existência de reservas a uma profundidade entre 794,9 e 796,7 metros.

Historicamente, a nação latino-americana sempre foi importador de petróleo, comprando-o principalmente à Venezuela. Anteriormente, várias empresas já tinham tentado encontrar reservas de petróleo, mas sempre sem êxito.

Agora a ANCAP detectou a existência de um sistema de petróleo que inclui uma rocha geradora e outra rocha de reservatório, informou o diário El Observador nesta quarta-feira (1).

Caso este poço possua reservas importantes, poderia se tornar um marco da história da nação latino-americana e abrir um novo capítulo energético. Nos próximos anos, a ANCAP e outras empresas realizarão trabalhos de exploração na área.