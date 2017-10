Apoiadores do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) celebraram o atropelamento de várias pessoas em Nova York, informa a diretora do SITE Intelligence Group, Rita Katz. "Vocês mataram homens, deixaram mulheres viúvas e crianças órfãs... o que vocês esperavam?", escreveram em seus canais de comunicação. As manifestações surgem cerca de duas horas após a ação.