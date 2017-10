Líderes empresariais pedem período de transição para Brexit

Os principais líderes empresariais da Grã-Bretanha enviaram nesta segunda-feira (23) uma carta ao ministro para a saída da União Europeia, David Davis, cobrando um "período de transição"para o Brexit. Segundo o documento, que o jornal "The Guardian" teve acesso, esse período é necessário para que não ocorram graves problemas econômicos.

Para eles, se as negociações continuarem nesse caminho, há "riscos concretos para os empregos e para os investimentos". Eles pedem que esse período de transição inclua a permanência dos britânicos no mercado único mesmo após 2019, quando os debates se encerrarão. "É vital que as empresas tenham apenas que fazer um ajuste como resultado da retirada do Reino Unido e não dos dois, e que os negócios, o Governo britânico e as autoridades comunitárias disponham de tempo suficiente para realizar as mudanças necessárias a fim de implemente o 'Brexit' com êxito", escreveram em nota.

Ainda hoje, a mídia alemã divulgou informações de que a premier britânica, Theresa May, havia "implorado por ajuda" em um dos jantares que teve com os líderes da União Europeia. A informação foi desmentida pelo presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, afirmou que não há "tempo para fofocas".