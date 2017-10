Após vitória, Shinzo Abe promete 'agir' sobre Coreia do Norte

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, fez seu discurso da vitória eleitoral nesta segunda-feira (23) e prometeu "agir fortemente" sobre a crise com a Coreia do Norte. "Como tinha prometido durante a campanha eleitoral, o meu compromisso é ocupar-me fortemente com a Coreia do Norte e, para isso, precisamos de uma diplomacia forte", disse aos japoneses.

O discurso reforçou que Abe manterá sua promessa de rever a Constituição "pacifista" do Japão por conta das recentes ameaças de Pyongyang, que lançou dois mísseis que sobrevoaram o território japonês nos últimos meses.

Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o país não tem um Exército que atue no exterior e apenas conta com "forças de defesa" interna. Por conta da derrota na Guerra, a Constituição tem um artigo, o número nove, que impede que um governo tenha militares que possam "afetar" a estabilidade da região.

No entanto, Abe quer mudar a legislação e fazer com que o Japão volte a ter Forças Armadas. Até por conta disso, ele dissolveu o Parlamento e convocou as eleições antecipadas deste domingo.

De acordo com os dados oficiais, a coalizão do premier, integrada pelo Partido Liberal Democrata (PLD) e pelo Komeito, obteve mais de dois terços dos 465 assentos disponíveis na Câmara Baixa. Mais de 30 milhões de eleitores foram às urnas neste domingo (22). (ANSA)