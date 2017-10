Início das eleições no Vêneto e Lombardia têm boa afluência

A votação nas regiões do Vêneto e Lombardia, no norte da Itália, registrou até às 12h locais uma afluência às urnas de 21% e 10,75% respectivamente, segundo dados oficiais divulgados neste domingo (22) A Lombardia já registrou cerca de 10,75% dos votos.

Os dados equivalem ao número total de 8893 seções, cerca de 97,5%. Em comunicado, a região ressaltou que a participação de 6,25%, inicialmente anunciada, se referiu apenas a uma parte das seções.

Até às 12h locais, cerca de 21% da população compareceu às urnas na região do Vêneto, informou o Observatório Eleitoral Regional.

A província com maior percentual de participação foi Vicenza, com 25,2%.

A votação nas duas regiões mais ricas da Itália será encerrada às 23h local. No Vêneto, onde o voto é no papel, o resultado só será validado se a participação for superior a 50% do eleitorado. Já na Lombardia, não há quórum mínimo e o sufrágio é eletrônico.