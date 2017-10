Frota no Mar do Sul da China cria esquadrão de resgate no mar

A frota do Mar do Sul da China criou seu primeiro esquadrão de resgate e salvamento marinho com o objetivo de melhorar as capacidades de combate da Marinha do Exército Popular de Libertação (PLA na sigla em inglês), já que o serviço busca reforçar sua presença nas águas disputadas da região.

De acordo com o site do PLA, uma unidade de resgate de submarinos foi estabelecida como parte da recente rodada de reformas militares da China para apoiar uma ampla gama de operações da Marinha do país, intensificar a prontidão de combate do serviço e implantar mais submarinos para a região altamente disputada.

Anteriormente, a unidade da frota do mar do norte da China, criada em 2011 e projetada para responder efetivamente às emergências relacionadas com submarinos, implantando navios de resgate, equipamentos de salva-vidas e mergulhadores, era a única de seu tipo.

Uma unidade similar no Mar do Sul da China, local onde estão implantados os submarinos nucleares mais avançados da China, tornou-se necessária com a expansão da área de missão da Marinha do PLA.

"O exército tem que estar preparado para a batalha", disse Ke Hehai, o comissário político da unidade, segundo o jornal PLA Daily, na quinta-feira.

Ni Lexiong, um comentarista de assuntos militares residente de Xangai, sugeriu que era quase impossível para apenas uma equipe de resgate fornecer uma resposta rápida e eficiente.

"É um sinal de que a frota está ficando mais pronta para a batalha", disse Ni. "Os esquadrões de resgate são cruciais na guerra".

A frota do Mar do Sul desempenha um papel fundamental na afirmação da reivindicação territorial da China sobre as águas em disputa, onde muitas nações do Sudeste Asiático também reivindicam a soberania.

