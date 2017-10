Após terremoto, Amatrice entra para lista de proteção contra desastres

O Fundo Mundial de Monumentos anunciou no início da semana que a cidade de Amatrice, devastada por um terremoto que atingiu a Itália no ano passado, foi incluída em sua lista de locais que precisam de proteção contra desastres naturais.

O anúncio foi feito em Nova York, na sede da organização, que se ocupa de preservar sítios arqueológicos e de interesse cultural em todo o mundo.

Amatrice, agora, passa a integrar uma lista com 25 locais ameaçados por conflitos ou desastres naturais. A cidade concorreu com outras 170 localidades pelo mundo e constará na classificação bienal do Fundo para 2018. A lista foi criada em 1996 e, desde então, a entidade já doou mais de US$ 100 milhões para zonas em risco.

Localizada na região do Lazio, no centro da Itália, Amatrice foi totalmente devastada por um terremoto em 24 de agosto de 2016, o qual provocou a morte de quase 300 pessoas. O município atravessa um complexo processo de reconstrução, e a inclusão na lista do Fundo Mundial de Monumentos pode contribuir para as obras.