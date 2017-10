'Capital' do EI na Síria, Raqqa é libertada

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (Sohr, na sigla em inglês) anunciou nesta terça-feira (17) a libertação de Raqqa, considerada a "capital" do Estado Islâmico (EI) no país árabe.

Segundo a ONG, os grupos apoiados pelos Estados Unidos hastearam a própria bandeira no estádio local, ultimo bastião do grupo terrorista na cidade. A ofensiva em Raqqa é liderada pelas Forças Democráticas da Síria (FDS), um conjunto de milícias majoritariamente curdas apoiado pela coalizão internacional anti-EI liderada pelos EUA.

Situada no norte do país, perto da fronteira com a Turquia, a cidade de 200 mil habitantes começou a ser ocupada por células do Estado Islâmico em janeiro de 2013, após a retirada das forças leais ao presidente Bashar al Assad.

Desde então, Raqqa se tornou palco de algumas das maiores atrocidades cometidas pelo Estado Islâmico, como fazer crianças executarem reféns e o assassinato de uma mãe por seu filho jihadista. Além disso, serviu de esconderijo para o "califa" do EI, Abu Bakr al Baghdadi.

A reconquista de Raqqa representa um duro golpe para o grupo terrorista, que recentemente também perdeu o controle sobre Mosul, no Iraque. No último fim de semana, a coalizão internacional permitiu a evacuação de centenas de jihadistas e suas famílias, antes de as FDS iniciarem o "assalto final" aos últimos bairros dominados pelo EI na cidade.

Segundo a Sohr, ainda há combates esporádicos em Raqqa, mas as FDS já detêm o controle de todas as áreas do município. O que ainda não se sabe é o que as milícias e a coalizão farão com a cidade, já que elas são adversárias de Assad na guerra civil síria. (ANSA)