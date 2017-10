Submarino nuclear dos EUA com mísseis Tomahawk chega à Coreia do Sul

O submarino atômico norte-americano USS Michigan, equipado com mísseis Tomahawk, entrou nesta sexta-feira (13) no porto sul-coreano de Busan, segundo informou a Marinha dos EUA.

"A Marinha dos EUA na Coreia do Sul e a Marinha sul-coreana saudaram a chegada à Coreia do Sul do submarino atômico USS Michigan da classe Ohio, equipado com mísseis guiados", informaram as forças norte-americanas deslocadas na Coreia do Sul no seu Facebook.

O submarino aportou na cidade de Busan no âmbito de sua missão no oeste do oceano Pacífico. Esta é a segunda visita do USS Michigan à Coreia do Sul durante este ano, a última, a este mesmo porto, havia sido em abril.

O USS Michigan está equipado com 150 mísseis táticos Tomahawk e é considerado um dos maiores do mundo. Segundo afirmam militares estadunidenses, os mísseis do submarino poderão atingir com precisão alvos no território da Coreia do Norte caso seja necessário.

Anteriormente foi informado que os Estados Unidos a Coreia do Sul começam em breve exercícios militares com a participação do porta-aviões USS Ronald Reagan no mar do Japão (também conhecido como mar do Leste).

Sputnik