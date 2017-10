Pentágono fornecerá 76 helicópteros para Letônia

O Pentágono está comprometido em deslocar para a Letônia 76 helicópteros Black Hawk, Apache e Chinook em novembro, de acordo com documentos oficiais da Marinha norte-americana. Nota-se que os veículos militares norte-americanos serão fornecidos do Texas a Riga pelo mar.

"O comando de transportação marítima pede informação sobre custos e acessibilidade de navios de carga […] com bandeira norte-americana ou estrangeira para transportar aproximadamente 18,4 mil metros quadrados da carga militar (veículos de rodas, carga geral e helicópteros)", diz-se no pedido publicado pela Marinha norte-americana.

Na lista dos equipamentos que serão deslocados para a Letônia estão indicados 76 helicópteros, entre os quais há diferentes versões modernizadas do helicóptero multifuncional Sikorsky Black Hawk – um deles é equipado com um motor aperfeiçoado com sistema de controle digital, e 12 veículos adaptados para necessidades médicas. Além disso, a lista conta com 24 helicópteros de combate Apache e 12 helicópteros de transporte pesados Boeing Chinook.

Anteriormente, o Pentágono comunicou que a presença de forças militares dos EUA na Europa possui apenas caráter de defesa.

