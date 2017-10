Lufhtansa anuncia compra da maior parte da Air Berlin

A empresa aérea alemã Lufthansa anunciou nesta quinta-feira (13) que vai adquirir a maior parte da Air Berlin com a compra de 81 aviões e a manutenção de três mil empregados por cerca de 1,5 bilhão de euros.

A medida, que consolida a posição dominante da empresa no mercado, foi tomada após três semanas de negociações. "Hoje é um grande dia. Vamos assinar o acordo dentro de umas horas", disse Carsten Spohr, diretor-geral da Lufthansa.

Ainda não é conhecida oficialmente a quantia oferecida pela companhia, mas, segundo a imprensa alemã, o plano de investimento total é de cerca de 1,5 bilhão de euros para a operação, o que foi muito criticado fora do país.

A Lufthansa é uma das principais companhias aéreas da Alemanha com uma fatia de 34% do mercado, enquanto que a Air Berlin ocupava a segunda posição, situação que a irlandesa Ryanair criticou no início de setembro, quando denunciou um "golpe orquestrado".

A líder do segmento afirma que o processo foi transparente e todos os interessados tiveram o mesmo acesso e prazo para dar prosseguimento ao processo.

Os poucos voos restantes da Air Berlin serão completamente encerrados em 28 de outubro.