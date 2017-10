Ex-ministra da França é eleita nova diretora-geral da Unesco

O Conselho da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) elegeu nesta sexta-feira (13) a ex-ministra da Cultura da França Audrey Azoulay como nova diretora-geral da entidade.

De acordo com os resultados oficiais, a francesa derrotou o diplomata catariano Hamad bin Abdulaziz al-Kawari, após obter 30 votos contra 28 do seu adversário dentre os 58 membros do Comitê Executivo.

O voto foi realizado a portas fechadas e de forma secreta. A eleição deve ser validada na conferência-geral de Estados-membros, em 10 de novembro.

Azoulay, de 49 anos, se torna a segunda líder francesa da agência desde Rene Maheu assumiu o posto de diretor-geral entre 1961 e 1974.

A fase decisiva na eleição do novo diretor-geral acontece um dia depois dos Estados Unidos e Israel anunciarem sua saída da organização, acusando-a de ser anti-israelense.