'The New York Times': O circo da política externa de Donald Trump

Artigo publicado nesta sexta-feira (6) pelo jornal The New York Times fala sobre a falta de ética na conduta quanto a política externa adotada por Donald Trump. Leia na íntegra, abaixo:

"Outro dia, outro circo de política externa embaraçoso ocorreu na capital do país, que só prejudica a confiança na liderança americana no país e no exterior. Em seu centro, Rex Tillerson, que negociou seu trabalho como o principal gigante do petróleo, ExxonMobil, tornou-se secretário de Estado, apenas para se achar substantivamente e pessoalmente prejudicado pelo presidente Trump recentemente no domingo sobre a questão da Coréia, onde Tillerson queria negociações enquanto o Trump ameaçava guerra.

Na quarta-feira, depois que a NBC News informou que Tillerson estava prestes a demitir-se no verão passado, o secretário rapidamente chamou uma coletiva de imprensa em que ele afirmou que ele nunca considerou fazê-lo, embora não tenha negado pessoalmente um relatório que ele cresceu tão desencantado com o homem no Escritório Oval que uma vez o chamou de "idiota" em uma reunião do Pentágono com a equipe de segurança nacional e funcionários do gabinete. Tillerson ficou particularmente chateado com o discurso altamente politizado de Trump para os Boy Scouts of America, uma organização que o secretário já liderou. Vários outros funcionários de Trump disseram que o governo continuou pelo menos até o final do ano, e o vice-presidente Mike Pence o aconselhou sobre maneiras de aliviar as tensões com o presidente.

Os conflitos são numerosos entre Tillerson e Trump

Os conflitos são numerosos. Na semana passada, em Pequim, Tillerson descreveu os esforços para explorar os contatos com a Coréia do Norte sobre o problema nuclear, apenas para que Trump desprezasse a iniciativa como uma perda de tempo, deixando a impressão de que ele estava focado principalmente em opções militares. Em junho, Tillerson convocou a Arábia Saudita e outros Estados do Golfo para aliviar seu bloqueio do Catar, apenas para Trump endossar a repressão. A administração Trump se certificou duas vezes que o Irã está cumprindo os termos do acordo nuclear que foi uma das principais realizações diplomáticas do ex-presidente Barack Obama. Trump deixou poucas dúvidas sobre o seu desprezo pelo acordo.

As questões domésticas também causaram intrigas. Trump teria ficado furioso quando Tillerson se distanciou do manejo vergonhoso do presidente da violência racialmente carregada em Charlottesville, Virgínia, dizendo que o "presidente fala por si mesmo".

Para dizer, tudo isso tornou as questões difíceis para Tillerson, enquanto confundiu a política externa americana. Os secretários de estado devem ser vistos como tendo a confiança pessoal do presidente e a influência para representá-lo de forma autoritária em todo o mundo. O comportamento de Trump só serviu para minar Tillerson e suscitar dúvidas entre líderes mundiais sobre se ele representa as verdadeiras intenções do presidente. Alguns nomeados achariam essa humilhação intolerável, ou, como o secretário da Defesa Jim Mattis, descobriria como discordar e dirigir Trump sem provocar sua ira. Inexplicavelmente, Tillerson parece estar pronto para entrar, e Trump na quarta-feira declarou "total confiança" nele.

Tillerson certamente tem suas fraquezas. Muitas vezes, ele pareceu indiferente e remoto e defendeu cortes severos do orçamento que estão dizimando o Departamento de Estado e ameaçando suas operações no exterior. Mas essas fraquezas não são nada comparadas às de um presidente inexperiente, auto-absorvido, bombástico e impulsivo".

>> The New York Times