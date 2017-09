Qatar Airways conclui compra de 49% da italiana Meridiana

A companhia aérea Qatar Airways concluiu nesta quinta-feira (28) a compra de 49% da holding AQA, controladora da Meridiana, empresa cuja base fica na ilha da Sardenha, na Itália.

A aquisição havia sido anunciada em julho do ano passado, em meio a uma grave crise financeira que causara mais de 1 mil demissões na companhia italiana. Em 2014, um grupo de funcionários da Meridiana chegara até a fazer um apelo ao papa Francisco em defesa de seus empregos.

Com a conclusão da operação, a Qatar Airways, controlada pelo governo do Catar, terá 49% da companhia sarda, enquanto os 51% restantes permanecem com a empresa Alisarda, antigo nome da Meridiana.

"Estamos felizes em ter completado essa importante parceria, que ajudará no crescimento da competitividade da Meridiana no mercado europeu. Estamos impacientes para reforçar a posição da companhia e oferecer novas conexões com Itália, Europa, Estados Unidos e outros lugares", disse o CEO da Qatar Airways, Akbar al Baker.

Atualmente, a Meridiana opera duas rotas para o Brasil, ambas saindo do aeroporto de Malpensa, em Milão: para Fortaleza (CE) e Recife (PE). A empresa já é a segunda companhia aérea da Itália a ser resgatada por capital estrangeiro nos últimos três anos.

Em 2014, a Etihad Airways, dos Emirados Árabes Unidos, comprou 49% da Alitalia, que entrou novamente em crise e foi colocada à venda.