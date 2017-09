Embaixada dos EUA adverte a americanos sobre segurança durante referendo no Curdistão

A Embaixada dos EUA no Iraque advertiu os cidadãos estadunidenses de possíveis transtornos no país, em meio ao próximo referendo da independência no Curdistão.

A embaixada informou ainda que a votação limitaria os movimentos de sua equipe como precaução de segurança.

"A embaixada dos EUA, Bagdá, adverte os cidadãos dos EUA no Iraque que pode haver instabilidade se o governo regional do Curdistão realizar um referendo de independência em 25 de setembro. A missão dos EUA no Iraque limitará temporariamente os movimentos de pessoal como medida preventiva. Os cidadãos dos EUA devem evitar viajar para e dentro dos territórios disputados entre o Governo Regional Curdo e o Governo do Iraque", afirmou a embaixada em comunicado.

A embaixada lembrou que os cidadãos dos EUA deveriam "manter um senso de consciência de segurança e tomar as medidas adequadas para melhorar a segurança pessoal em todos os momentos quando vivem e trabalham no Iraque".

Na sexta-feira, o presidente do Curdistão iraquiano, Masoud Barzani, declarou que a região não adiou o referendo apesar da pressão das autoridades iraquianas e da comunidade internacional. A votação terá lugar na segunda-feira.

>> Sputnik